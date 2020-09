Novinářská cena

Mediální říše oligarchů

Česká média jsou stále méně svobodná, ukazují žebříčky mezinárodních novinářských organizací. Je to důsledek jejich koncentrace v rukou tuzemských oligarchů. Do této situace zapadá i zpráva, že naši největší soukromou televizní stanici převezme firma PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Ta za téměř 50 miliard kupuje od Američanů mateřskou společnost CME. Transakce je označovaná za obchod roku. Objevují se i obavy, že by Kellner mohl televizi využít k prosazování svých obchodních a politických zájmů.